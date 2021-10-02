Türkiye Gazetesi

İstanbul'da taksiciler ve sürücüler arasında yaşanan gerginlikler bir süredir gündemdeki yerini korurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi.

Fatih'te Arap turist kılığına giren sivil ekipler, taksilere binerek denetim gerçekleştirdi. Denetim noktasına kadar taksiyle ilerleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüleri bir noktada durdurdu. Taksimetre açmayan sürücülere 652 TL, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 314 TL, emniyet kemeri takmayan ve sigara içen sürücülere ise 144’er TL cezai işlem uygulandı.

DÖRT TAKSİ OTOPARKA ÇEKİLDİ

4 ticari taksi sürücüsüne yolcu taşıma belgesi olmadığı için 1339 TL para cezası kesildi ve araçları bağlandı. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri polis ekiplerine ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

"PAZARLIĞIN YASAK OLDUĞUNU BİLİYORUM, HATA YAPTIK"

Taksimetre açmayan bir taksi sürücüsü, "Gidecekleri yer için pazarlık ettiler. 50 TL dedim. O kadar. Gidecekleri yer o kadar yazıyordu. Pazarlığın yasak olduğunu biliyorum. Hata yaptık" diye konuştu.

Yolcu taşıma belgesi olmayan ve yolcu seçen taksi sürücüsü Abdurrahman Okay ise, "Saat 13.30'dan 15.30'a kadar 120 TL iş yapmışım. Trafikten gidilmiyor. 'Yolcu seçiyorsun' diyorlar. Trafik kilit. Buna bir çare bulsunlar. Müşteri el etti, onu aldım. Sivil polis bana 'müsait misin' demedi" dedi.

Sivil trafik polisleri Kadıköy’de taksi denetimi yaptı Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimlerde çalışma belgesinin süresi dolan bir taksi trafikten men edilerek taksiciye de cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ticari taksi denetimi! İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.

Taksi ücretini ödemek istemedi: Polisleri görünce korona olduğunu söyledi Karabük'te koronavirüs testi pozitif olan ve karantinada kalması gereken genç kız, bindikleri taksiye ücreti ödemeyince yakayı ele verdi. Evinden çıkmaması gerektiğini söyleyen sağlıkçılara tepki gösteren genç kızın "Eve de bıraksanız girmeyeceğim eve, İstediğim yere çıkarım" sözleri ise pes dedirtti.