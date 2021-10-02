Türkiye Gazetesi

Bir tartışmanın sonu daha kanlı bitti. İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi kadın, daha önceden tanıştığı bilinen adamın, kapısına gelerek tartışmaya başlaması üzerine bir anda bıçağı kapıp şahsa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, saldırıya uğrayan adamın öldüğünü tespit etti.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 18.30 sıralarında, Irmak Mahallesi 38. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi E.U. eşinin evde bulunmadığı esnada daha önceden tanıdığı Serkan Aydın’ın evine gelmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.U., Aydın’ı bıçaklayarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.U. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Serkan Aydın’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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