Türkiye Gazetesi

Şenkaya ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Güllü Gökçe, kilerden gelen gaz kokusunu alınca kontrol etmek için elindeki çakmağı yakınca patlama meydana geldi.

Patlamayla Gökçe'nin ellerinde ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

AĞIR YARALANDI

Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine getirilen Güllü Gökçe tedavi altına alındı. Ellerinde ve yüzündeki yanıktan dolayı yaşlı kadının konuşamadığı ve hareket edemediği öğrenildi.

Yaşl Yaşlı kadının hastanede tedavisi sürüyor...

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