Türkiye Gazetesi

Eskişehir-Ankara karayolu 16’ncı kilometrede gerçekleşen kazada Cengiz A. idaresindeki ı tır kavşaktan dönüş yapmak üzereyken, emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Hasan Çevik ile otomobilin içerisinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti.

Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Baba Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra’nın cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza alanında incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA VALİSİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazayı haber alan Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: Yaralılar var Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Feci kazadan uyuyarak kurtuldular Afyonkarahisar'da, yaşanan servis kazasında kardeş olan iki öğrencinin daha servise bineceği ancak uyuyakaldıkları için kazadan da kurtuldukları öğrenildi.