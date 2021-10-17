Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde gerçekleşen olayda özel yemek siparişinin verildiği adresi arayan paket servis kuryeliği yapan A.Y., husumetlilerin tetikçisi olduğunu düşünen Cuma A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Kendisini vuracağını düşündüğü kuryenin üzerine defalarca ateş eden Cuma A. kuryenin ayağını yaraladı. Vatandaşların durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine A.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

“BEN DE SELAMLARINI ALDIM”

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen Cuma A., gazetecilerin “Daha önceden husumetin var mıydı” sorusuna, “Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım” diyerek cevap verdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cuma A., “Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz” sorusuna, “Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum” diyerek cevap verdi.

“NİYE SIKIYORSUN? BEN KURYEYİM”

Emniyette verdiği ifadede kendisini vuran Cuma A’yı tanımadığını söyleyen A.Y. ise, “Sokağın sonuna doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittiğimde sokak numarası büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca tekrar dönüş alarak yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden üç el silah duydum. Bana doğru ateş etmesinin ardından ellerimi havaya kaldırarak, 'Ne oluyor abi? Niye sıkıyorsun? Ben kuryeyim' dedim. Sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldılar” dedi.

Kurye 7.500 TL alırken tezgâha işçi beklemeyin İş dünyasının nitelikli ara elemana ödediği ücretleri gözden geçirmek durumunda olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç “İstanbul’da bir genç motorlu kurye olduğunda 7 bin-7.500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda bir CNC operatörünü 4 bin-4.500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz” dedi.