Türkiye Gazetesi

Samsun-Ankara karayolunun 64. kilometresinde meydana geldi. Ahmet İşcen idaresindeki otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarpıp savrularak sol şerit üzerinden yolun karşına geçti. Mehmet Şahin yönetimindeki çekicinin ön kısmına çarpan araç, daha sonra da Muhammet Özgenç idaresindekiotomobil ile çarpıştı. Kazada Ahmet İşcen, Aliye İşçen, Suzan Sinan İşcen, Muhammet Özgenç ve Halil İbrahim Büyükoğlu yaralandı.

YARALANANLARDAN BİRİ POLİS MEMURU

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Halil İbrahim Büyükoğlu, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet İşcen'in Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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