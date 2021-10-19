Türkiye Gazetesi

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan halk otobüsü ile bir yolcu minibüsü çarpıştı.

20 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve minibüste bulunan yolculardan 20’si hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem alırken, trafik akışı kısa süreliğine kapandı.

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