Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi yol uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki şahıslarda arama yapıldı. Yapılan aramada bir şahsın üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.A. (28), gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler Antalya’nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir bahçe içerisinde bulunan prefabrik konteynere operasyon düzenleyen ekipler, konteyner içerisinde özel düzenek ile ekilmiş, 90 kök skank bitkisi ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bekçiler durdurdu! Araçtan yarım kilo uyuşturucu çıktı İzmir’in Buca ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan ticari takside 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.