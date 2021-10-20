Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Köpek kavgası kanlı bitti: 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı Antalya'da bir restoranda yemek yiyen iki grup, köpek yüzünden birbirine girdi. "Köpeğin bana değdi" diyerek tartışma çıkaran şahısın başlattığı kavgada, 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Kavgayı ayırmak istedi! Canından oldu Bartın’da bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Eğlence mekanın sahibi olan Ayberk Karagöz ise araya girerek tartışanları ayırmak istedi. Tartışmanın kavga dönüşmesiyle araya giren Karagöz, tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Ayber Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti Aksaray’da dedelerinden miras kalan evin hisselerini paylaşmak için bir araya gelen 3 kuzenin miras kavgası kanlı bitti. Kuzenlerden biri önce tüfeklerle havaya ateş açtı, sonra alkol şişeleriyle birbirlerine girdi. Kavgada 1 kişi başından aldığı şişe darbesiyle yaralandı.