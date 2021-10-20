Türkiye Gazetesi

FETÖ operasyonunda yakalanan 4 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli olarak yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen N.P. ve aynı suçtan aranması olan ihraç teğmen K.A.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A.T. ise serbest bırakıldı.

Elbistan ilçesinde ise; Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince cumhuriyet savcılığı ile koordineli yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Z.K. ve aynı suçtan 5’er yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.S. ve N.Y adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahıs da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı kararı İzmir merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 32'sinin yakalandığı belirtildi.



Türkiye genelinde FETÖ operasyonları:330 gözaltı kararı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Türkiye genelinde 330 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.