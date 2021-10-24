Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU'DA KAR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK DERECE DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor (22 Ekim hava durumu) Meteoroloji'den alınan günlük hava durumu verilerine göre, bir süredir soğuk havanın etkisinde olan yurdun genelinde sıcaklıklar 2-4 derece artış gösterecek. Yurdun bazı kesimlerinde yer yer bulutlu ve sisli hava beklenirken, herhangi bir bölge için yağış uyarısı bulunmuyor.

Güneşli günler geri geliyor | 21 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. 5 bölgede ise sabah ve akşam saatlerinde sis etkili olacak.

Meteoroloji uyardı 8 ilde yağış | 20 Ekim Hava Durumu Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinde seyredecekken Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.