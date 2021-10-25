Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. O bölgeler şöyle:

- Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi, 15. Çimen Sokak ve civarında bir ay boyunca 10:00 ila 18:00 saatlerinde zaman zaman sular kesilecek.

- Yıldırım ilçesinin Eğitim Mahallesi, 8. Akasya Sokak, 3. Emir Sokak ve civarında da aynı süre zarfında sular kesilecek.



