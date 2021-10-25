Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. O bölgeler şöyle:
- Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi, 15. Çimen Sokak ve civarında bir ay boyunca 10:00 ila 18:00 saatlerinde zaman zaman sular kesilecek.
- Yıldırım ilçesinin Eğitim Mahallesi, 8. Akasya Sokak, 3. Emir Sokak ve civarında da aynı süre zarfında sular kesilecek.
Bursa'da bir ay boyunca su kesintisi yaşanacak
25.10.2021 - 17:45 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintisi olacak. Bu kesintiler bir ay boyunca sürecek.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. O bölgeler şöyle:
Etiketler : buski,bursa,su kesintisi,haberler,
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