Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmini raporlarına göre; yurdun büyük bir bölümünde, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerde ise bulutlu hava beklenirken, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmini verisi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Yüzde 200 arttı! Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri ölümle tehdit ediyor ABD’de sıcaklık artışların etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre köylerden büyük şehirlere yaşanan göçlerin ve bunla beraber sıcaklıkların artması insanların sağlığına zarar verebilir hatta ölümlerine neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.