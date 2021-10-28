Türkiye Gazetesi

Belarus’un başkenti Minsk’te otoyolda aşırı hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis ekipleri takıldı. Kovalamaca aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçerek intihar etmeye çalıştı.

HIZLA İLERLEYEN ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLADI

Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı. Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. intihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye sevk edildi.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞTİ

Belarus İçişleri Bakanlığı sürücünün uyuşturucu kullandığı için polislerden kaçtığını belirterek daha sonra araçların önüne atlayarak intihar etmeyi amaçladığını aktardı. Hastanede tedavi altında bulunan şahsın tedavisine devam edildiği ifade edilirken hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve ardından uyuşturucudan kurtulması için tedavi altına alınacağı duyuruldu.

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