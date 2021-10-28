Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarihi alanda gece vakti kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Olay gece 01.00 sıraları İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesi Yer Altı Mezarlığı Tümülüsünde gerçekleşti. İznik dışından gelen A.Fb (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A. (40), tarihi alanda kaçak kazı yapmaya başladı.
JANDARMA BASKIN YAPTI
Olay yerine baskın yapan İznik İlçe Jandarma ekipleri 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılara ait 1 adet hileyi, 1 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet manivela çubuğu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
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Tarihi alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Bursa'da gece vakti tarihi bir alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü basıldı.
Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarihi alanda gece vakti kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Olay gece 01.00 sıraları İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesi Yer Altı Mezarlığı Tümülüsünde gerçekleşti. İznik dışından gelen A.Fb (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A. (40), tarihi alanda kaçak kazı yapmaya başladı.
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