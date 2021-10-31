Türkiye Gazetesi

Karabük-Kastamonu karayolu Çıraklar Köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Adil Düzgün (52) idaresindeki otomobil Kastamonu’dan Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobilin altında kalan sürücü olay yerinde feci şekilde can verirken, yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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