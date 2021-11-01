Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelene kazada motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

ÖLÜM ANINI KAYDETTİ

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybeden Vedat A.’nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası ise kaza ve ölüm anını saniye saniye kaydetti.

300 KM HIZA ÇIKTI

Görüntülerde Vedat A.’nın motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı, sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görüldü.

Motorsiklet sürücüsü onlarca metre sürüklendi Tayland'da yaşanan korkunç kaza kameralara böyle yansıdı.