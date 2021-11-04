Türkiye Gazetesi

Konacık Atatürk Bulvarı’nda kaza meydana geldi. Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyreden motosiklet, Jandarma Kavşağı’nı geçtikten sonraki yaya geçidinde yolun karşısına geçen 56 yaşındaki Saadet Y. ’ye çarptı. Çarpmanın ardından yaya yere düşerek yaralanırken, motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra sürüklenerek yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Nina Jheruu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı Saadet Y. ’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, motosiklet sürücüsü Nina Jheruu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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