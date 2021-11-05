Türkiye Gazetesi

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır.

Marmaris ve Datça’da 45 göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında lastik botu arıza yapan 33, Datça ilçesi açıklarında ise Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.