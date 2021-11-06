Türkiye Gazetesi

Selçuklu ilçesinde, 14 yaşındaki genç kız cafede oturduğu sırada, başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Saldırı sonrası kaçarken silah seslerini duyarak olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan silahlı kız çevreye rastgele ateş açtı.

O sırada yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de kurşunların hedefi oldu.

Saldırınıj ardında silahlı kız kendisini bekleyen sahte plakalı bir araçla olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan genç kız ve ayağından yaralanan yaşlı adam ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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