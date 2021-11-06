Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 20.15 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.
Marmara ve Ege Denizi'nden boğaz girişine gelen gemiler, demir bölgelerinde bekletiliyor.
İstanbul'da boğaz seferlerine sis engeli: Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Çanakkale Boğazı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.