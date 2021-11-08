Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tahmini verilere göre ülke geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisin etkili olacağı beklenirken hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt ve Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13, Ağrı ve Iğdır'da 16, Erzincan'da 18 derece olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞÜYOR

Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının çarşamba günü düşerek mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahmini raporuna göre çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.

10 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur beklenirken; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24