Türkiye Gazetesi

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları'nın paylaştığı "Üç Kuruş" dizisine Roman vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüyor. Dizinin Romanlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayette bulunuldu.

"BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ"

Ardından Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu, Anadolu Yakası Roman Dernekleri Federasyonu ve Çepni Dernekleri Federasyonu temsilcileri ile CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Atila Sertel, Özcan Purçu basın açıklaması yaptı. Roman vatandaşlarla yıllarca İzmir'de birlikte yaşadığını aktaran Kani Beko, dizinin yayından kaldırılmasını istedi. Beko "Bu topraklar güzel topraklar. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" dedi.



"ROMANLAR BU ÜLKENİN EN RENKLİ İNSANLARI"

Sertel de diziyi kınayarak "Romanlar, Türkiye'nin en renkli ve neşeli insanları. Türkiye’de kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hakkı yok. Biz bu topraklarda beraber doğduk. Hiç kimse annesini, babasını Allah dışında tayin edemez. Hiç kimsenin kimseden bir santim, bir derece üstünlüğü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes eşittir" diye konuştu.



"DİZİ NEFRET SUÇU İŞLİYOR"

Purçu da söz konusu dizinin Romanların hayatını ve gerçeğini yansıtmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: İnsanların hayatlarını, evinizdeki masa başlarında senaryoya yazıp siz dizilerde oynatamazsınız. Bize hakaret edemezsiniz. Gelin bizim gerçek hayatımızı görün. Roman mahallesine bir kere girmemiş bir kişi Romanların hayatını nereden bilecek? Bilmediği için böyle yanlış bir senaryoyla Romanları yanlış tanıtıyorsunuz. Dizi nefret suçu işliyor, yayından kaldırılmalı.



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