Türkiye Gazetesi

Futbolda holiganizm, spora gölge düşürmeye devam ediyor. Bu defa da Süper Amatör Lig kapsamında oynanan Efeler Belediyespor ile Ulukonakspor maçı sonrasında taraftar birbirine girdi. Taraftarları sakinleştiremeyen polisler, holiganları toplayıp karakola götürdü.

HAKEME POLİS KORUMASI

Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda karşılaşan Aydın Efeler Belediyespor ile Ulukonakspor arasındaki karşılaşma oldukça sakin başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında gerilen ortam son dakikakalrda iyice gerildi. Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik üzerine sahaya çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Saha kenarında hakemi korumak için de polis görevlendirilirken, saha dışında da çevik kuvvet ekipleri olası bir arbedeyi engellemek için tedbir aldı. Karşılaşma Efeler Belediyespor’un 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlanırken maç bitiminden sonra da polisler normale döndü.

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