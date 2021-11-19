Türkiye Gazetesi

Covid-19'a yakalandığı halde insan yaşamını tehlikeye atarak başkasının HES kodunu kullanıp şehirlerarası otobüse binen bir şahıs, Kırıkkale'de jandarmadan kaçamadı. Ankara'dan Çorum'a gitmek üzere yola çıkan şahsın, ablasının HES koduyla seyahat ettiği ortaya çıktı. Jandarmaya yakalanan korona virüslü genç, "Ben pozitif miyim?" diye sorarak şoke etti.

ŞAHSA AYRI ABLASINA AYRI CEZA KESİLDİ

Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden İsmail Şahin'in PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin'e 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.

OYUNCULUĞU PES DEDİRTTİ

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, "Ablama mesaj attım. Abla bana bilet al dedim. 'Tamam ben alayım' dedi. Belge almaya gerek var mı dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haber yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok" dedi. Ekiplere, "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.

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