Türkiye Gazetesi

Dilovası'nda 18 Kasım'da halk otobüsünden indiği sırada darbedilen Şenol Bayraktar'ın şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.



ŞOFÖR TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Şüphelilerden şoför M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gebze ilçesinde yaşayan Bayraktar, 18 Kasım'da sabah işe gitmek için beklediği yerde halk otobüsünün durmaması üzerine gelen başka otobüsün şoförüne durumu şikayet etmişti. Durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförüne hakaret etmesi üzerine Bayraktar, o kişinin babası olduğunu söyleyen sürücüyle tartıştıktan sonra araçtan indirilmişti. Daha sonra başka bir halk otobüsüne binen Bayraktar, Dilovası'nda araçtan indiği sırada otobüs şoförü ile 4 kişi tarafından darbedilmişti.



Söylenen yolcuya otobüs şoförlerinden dehşet: Feci şekilde darp edildi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde darp skandalı. Özel halk otobüsüne binen bir vatandaş, bir önceki otobüsün kendisini almadığını belirterek şoföre sitemde bulundu. İneceği durağa varan vatandaş, otobüs şoförleri tarafından feci şekilde dövüldü.

Fabrika işçisini öldüresiye darp edip, sosyal medyadan canlı canlı yayınladılar Kocaeli'de bir fabrikada işçi olarak çalışan vatandaş, idari amiri olduğu öne sürülen kişi tarafından hakkında konuştuğu gerekçesiyle öldüresiye darp edildi. Zanlılar o anları şahsın sosyal medyasına girip canlı canlı yayınlattı.