Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli genç, evinde beslediği Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı. Sosyal medya üzerinden hayvanlarla ilgili yapılan paylaşımları takip eden ekipler, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti.

YILAN HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.M'nin ikamet ettiği eve giden ekipler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el koydu. Yılanı besleyen B.M.'ye 8 bin 692 lira idari para cezası uygulanırken, B.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

El konulan piton yılanı ise Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

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