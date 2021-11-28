Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle mahalle adeta savaş alanına döndü. Çocuk parkındaki ağaçlar devrilirken çevredeki dairelerin balkonlarındaki panjurlar parçalandı. Çatılardaki gün ısılarını söken hortum tabelaları da devirdi. Olayda yaralanan olmazken, üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu. Hortum anı sitenin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

“KOMUŞUM ARADI ‘EVİN UÇUYOR’”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çağlayan, “Bir uğultu sesine çıktık. Hortumdu ve 15-20 saniye sürdü. Ağaçları yıktı, bir araba altında kaldı. Çatılardan gün ısıları söktü” dedi. Hortumun zarar verdiği evin sahibi Edip Tursun da, balkondaki panjurlarının paramparça olduğunu belirterek, “Akşam ben evde yoktum. Komşular aradı ‘evin uçuyor’ dedi. O derece yani. Geldiğimde bu halde buldum. Balkonda çocuk bisikleti, çamaşırlar vardı hepsini alıp götürmüş. 5-6 bin lira zararım var” şeklinde konuştu.

“50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Olay anında yoğun bir gürültü duyduklarını belirten Adnan Horadik ise, “Salonda oturuyorduk, birdenbire pencerelere basınç uyguladı. O anda avizelere baktığımda bina sallanıyordu. Deprem olduğunu zannettik. Kapıya doğru yöneldiğimizde sandalye, masa, panjur ve balkonda olan her şeyin aşağı uçtuğunu gördük. Ben 50 yıldır Antalya’dayım, böyle bir şey görmemiştim. Parkı yerle bir ettikten sonra bizim binaya vurarak hızını kesip ilerideki parkta son buldu. Araba ve insanlara zarar vermiş olabilirdi. Eğer gündüz olsaydı parkta çocuklar muhakkak olacaktı. O çocukların halini düşünemiyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir olay atlattık. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarının gözbebeği Antalya sahilleri define avcılarının istilasına uğradı Yaz aylarının göz bebeği Antalya sahilleri, define avcılarının istilasına uğradı. Şu sıralar turizm sezonun sona ermesiyle sakin olan Antalya sahilleri, definecilerin yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle aramasıyla dolup taştı.