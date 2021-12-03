Türkiye Gazetesi

Kentte uzun yıllar muhtarlık yapan Bülent Ulubay'ın kardeşi İsmail Ulubay bir süre önce koronavirüse yakalanarak tedavi altına alındı. Kardeşini ziyaret için İstanbul'dan Zonguldak'a gelen ağabey Bülent Ulubay da koronavirüse yakalanınca tedavi altına alındı.

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ağabey Bülent Ulubay geçen 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Bülent Ulubay'ın ardından kardeşi İsmail Ulubay da yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayatını kaybeden İsmail Ulubay, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre yeniden aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti.

LeBron James koronavirüse yakalandı NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen ve koronavirüs testi pozitif çıkan LeBron James, bir süre parkelerden uzak kalacak.