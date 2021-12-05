Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesinde dün öğle saatlerinde ticari taksi ruhsatı iptal edilmiş şekilde çalışan bir taksici polis tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan ruhsatsız taksici kaçmaya başladı.

TAKSİYİ ÇARPARAK DURDURABİLDİ

Ekipler ve taksici arasında süren kovalamaca dakikalarca sürdü. Bir sokak arasında biten kovalamacada polis ekipleri taksiyi çarparak durdurabildi. Taksici gözaltına alınırken, aracı ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.