Türkiye Gazetesi

Çubuk ilçesinde oturdukları evin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E. tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 1 çocuğunun annesi ve 4 aylık hamile eşi K. E.'yi kasığından vurdu.

DİKKATSİZ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Yaralı kadın çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., Jandarma Karakoluna götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından ileri tektik için Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de bir şahıs hamile eşi ve iki çocuğunu rehin aldı Denizli’de hamile eşi ve iki çocuğunu rehin alan şahıs etrafa korku dolu anlar yaşattı. Polislerin iknası sonucunda hamile eşi ve çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğu ile polislere direndikten sonra teslim oldu.

Çocuklarının hayatını kurtarırken dolmuşun altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadın, dolmuşun kendilerine çarpacağını anlayınca çocuklarını iterek hayatını kurtardı. Çocuklarını kurtaran anne karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti.