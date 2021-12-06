Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otomobil galerisinden çaldıkları otomobille 900 kilometre yol yaptıktan sonra İstanbul Zeytinburnu’nda 3 Aralık Cuma gecesi yakalanan S.Ö, A.Y. ve E.K'nin Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

3 ÇOCUK TUTUKLANDI

Galeri sahibi ve çocukların aileleri tarafından yapılan başvuru sonucu soruşturma başlatıldı. Otomobili çalan ve yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, Ordu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö, A.Y. ve E.K, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kadın sürücünün otomobiline pompalı tüfekle ateş açıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde bir kadının otomobiline pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobil sahibi kadının dakikalar önce araçtan indiği öğrenildi.