Gaziantep’te 30 Kasım’da baba Y.G.’nin 2 aylık bebeği C.G.’yi darp ederken çekilen görüntüleri ortaya çıkmış bu görüntüler üzerine ulaşılan bebek hastanede tedavi altına alınmıştı. 2 aylık bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
CANİ BABANIN 20 YIL HAPSİ İSTENDİ
Gün içinde yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba “nitelikli öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmıştı. Gaziantep’te bebeğini öldüresiye döven cani babaya istenen ceza belli oldu. Cani babanın 20 yıla kadar hapsi istendi.
Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 aylık bebeğe öldüresiye döven cani baba tutuklandı Gaziantep'te 3 aylık bebeğin dövüldüğü görüntüler kan dondurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bebeğin öz babası tarafından dövüldüğü iddia edildi. Dayak anına ilişkin görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Cani baba Yunus Göç tutuklandı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.