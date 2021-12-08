Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da jandarma uygulama noktasından Müslüm A.’nın kullandığı otomobil ‘dur’ ihtarına durmayarak kaçtı. Otomobilin Siverek istikametine gitmesi üzerine ekipler durumu Siverek Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Ekipler ihbardan sonra Diyarbakır’da kaçan aracı yakalanması için çalışma başlattı. Siverek sınırları içerisinde jandarmanın uygulama noktasından da kaçan araç ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, şehir içinde bir müddet devam ettikten sonra kaçan araç yakalandı.

ÖN KOLTUKTA KADIN CESEDİ BULUNDU

Kaçan araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Özgül Zonturlu adlı kadının kafasının sol kısmından silahla vurulmuş halde hayatını kaybetmiş olduğu ve arka koltukta 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından araçta ruhsatsız tabanca bulunurken, Müslüm A. gözaltına alındı. Kadının cesedi ise Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 YAŞINDAKİ KIZININ YANINDA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Müslüm A. ve Özgül Zonturlu’nun boşanmış olduğu, araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki kızında kendi çocukları olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, kasten adam öldürmek şüphesiyle Siverek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İncehidir Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Adıyaman'da boş bir arazide ceset bulundu Adıyaman’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu, yanındaki silah ise dikkat çekti.

Araç uçurumdan yuvarlandı, içinden ceset çıktı İzmir'in Urla ilçesinde deniz kenarında uçurumdan yuvarlandığı belirlenen bir aracın içerisinde yanmış ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.