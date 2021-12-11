Türkiye Gazetesi

11 yıl önce İngiltere'den Antalya'ya gelerek yaşamaya başlayan 76 yaşındaki yaşlı adam, feci şekilde hayatını kaybetti. Alanya istikametine doğru seyir halindeyken kavşakta karşı karşıya kaldığı araçla çarpışan yaşlı adam olay yerinde öldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Brian Anthony'nin (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobile Çavuşköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Ali K.’nin kullandığı 42 B 5979 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki trafik lambasını çarparak yerinden söken 07 MA 511 plakalı otomobil takla atıp ters dönerken, Antohony otomobil içerisinde sıkıştı, kazada hurdaya dönen diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Antohony’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2011 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DE YAŞIYORDU

Kaza sırasında kavşakta aracıyla beklemekte olan Ali Karadağ, İngiliz adamın sağa sinyal verip sola döndüğünü kazanın bundan dolayı meydana geldiğini söyledi.

76 yaşındaki Brian Anthony’nin İngiltere’den emekli olduğu 2011 yılından beri Çenger Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşadığı bildirildi.

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Trafiği kitleyen kaza: Biri hamile 3 kişi yaralandı Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik kitlendi.

Kazara arkadaşını öldürdü, kendisini yaralandı Rize'de, kazara ateşlendiği iddia edilen silah, 2 arkadaştan birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep oldu.