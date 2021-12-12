Türkiye Gazetesi

Antalya’da Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı karşısında bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rus uyruklu 45 yaşındaki Julia Özdoğan şömineyi benzin ile yakmaya çalışırken bir anda eşyalar alev aldı. Yangının büyümesiyle itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

KEDİ SUNİ TENEFFÜSLE KURTULDU

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda ev sahibi kadın ve 18 yaşındaki oğlu Timur Özdoğan ile “sfenks” cinsi kediler yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinden geçen kediye ise itfaiye ekipleri tarafından suni teneffüs yapıldı. Kedi ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden hayata tutundu. Polis ekipleri konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kedisini kurtarmaya çalışırken balkondan düşen genç doktor hayatını kaybetti Tekirdağ’dan İstanbul’a ailesine ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, balkona kaçan kedisini kurtarmaya çalışırken 5. kattan düşüp hayatını kaybetti.