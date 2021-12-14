Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt’ta meydana gelen olayda bir kişi kıyafet alma bahanesiyle bir dükkana girerek kıyafetleri incelemeye başladı. Bu sırada kasada duran çalışandan yardım isteyen şahıs kadının kıyafetleri gösterdiği anda tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonunu almaya çalıştı. Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız diğer telefonu elini aldı.

7 DÜKKAN ÖTEDEKİ TELEFONCUYA SATTI

Çaldığı cep telefonu ile dükkandan ayrılan hırsız 7 dükkan ötedeki telefoncuya gelerek elindeki telefonun kızının olduğunu söyleyerek telefonu 2 bin TL’ye sattı. Telefoncu satış işlemini gerçekleştirirken prosedür gereği hırsızın kimlik fotokopisini aldı. Akşam dükkanını kapatacağı esnada bir kızın işyeri önünde ağladığını görünce neden ağladığını sordu. Kız telefonunun çalındığını söyleyince esnaf telefonunun renk ve modelini sordu.

HIRSIZ SINIF ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Saatler önce kendisine satılan telefonun kıza ait olduğunu öğrenince sahibine telefonu iade ederek karakola şikayette bulundu. Esnaf, karakoldaki işlemler sırasında ise hırsızın öğretmen olduğunu öğrenince şok oldu. Şahıstan şikayetçi olan telefoncu, hırsızın biran önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri hırsız öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda rapor alan öğretmenin son günlerde okula gitmediği ve adresinde bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri telefonu çalma anları kameralara yansıyan hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öğretmen hareketlilik programı için start Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek yeni uygulamanın detaylarını anlattı.