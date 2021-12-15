Türkiye Gazetesi

Karabük’te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil tır ile çarpıştı. Arabada sıkışan 2 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerinde çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Karabük - Bartın karayolu Ahmet Usta mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyreden Seddar K. (57) idaresindeki 06 BAG 41 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Nurettin O. idaresindeki 78 BL 599 plakalı kütük yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma, Polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Seddar K. ile yanında bulunan Nidai E. (47) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.



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