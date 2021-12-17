Türkiye Gazetesi

Körfez ilçesinde, bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs bir süre bekledi. Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin içeri girmesini fırsat bilen şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İŞYERİ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Şişe takılı tavuklardan bir tanesinin eksik olduğunu gören iş yeri sahibi Fatih Uzun ise güvenlik kamerasını izleyince adeta şoke oldu. 15 yıldır Körfez ilçesinde gıda sektöründe çalıştığını söyleyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama geçtiğimiz gün meydana gelen olay beni gerçekten ürküttü. Ben içeride peynir ve zeytin hazırlarken dışarıya çıktığımda şişe takılı tavuklardan bir tanesinin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda vatandaşın sıcak tavuğu eliyle hızlı bir şekilde alıp gittiğini gördüm. Bu beni şu ekonomik koşullarda çok ürküttü. Valla ihtiyacı olsa ve bana söyleseydi ben çıkarır verirdim" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLMAMA GEREK YOK, HELALİ HOŞ OLSUN"

"Aklımın ucundan geçmezdi" diyen Uzun, "Nasıl oldu bende şaşırdım. Nasıl alabilir? Neticede tavuk sıcak, dolabın içi sıcak, tüp yanıyor, ateş yanıyor. Nasıl elini uzattı oradan tavuğu aldı çok şaşırdım. Şikayetçi olmama gerek yok, helali hoş olsun. Keşke bana gelip "ihtiyacım var deseydi", bu şekilde olması beni duygulandırdı, hüzünlendirdi. Sık sık başımıza hırsızlık olayı gelirdi ama ilk kez sıcak tavuk çaldırdık. Ben daha önceleri 5 litrelik zeytinyağı çaldırmıştım. Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi" diye konuştu.

"HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI"

Caddede hırsızlık olaylarının son günlerde attığını da ifade eden Fatih Uzun, "İnanın depoya gidemiyoruz. Son duyumlarıma göre, caddenin ilerisinde bulunan marketlerde de hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı söyleniyor. Marketlerde çalışan arkadaşlar bazı malzemelerin çalındığını tespit ediyor" sözlerine ekledi.

Tavuk satışları patladı: Markette 30 lira olan tavuk pazarda 10 lira Köylüler organik besledikleri tavukları hayvan pazarında 30 ile 50 lira arasında satışa sunuyor. Markette kilosu 30 lira olan tavuk eti pazarda 10 liraya gelince vatandaşlar pazardan çuval çuval tavuk alıyor.

Zeytinyağı hırsızlığına 4 tutuklama Gaziantep'in Nizip ilçesinde zeytinyağı satan iş yerinden 36 teneke zeytinyağı çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 4 kişi tutuklandı.