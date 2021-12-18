Türkiye Gazetesi

Sahte alkolden ölümler giderek artıyor. İstanbul Valiliği, sadece megaşehirde 10 Aralık’tan bu yana 22 kişinin can verdiğini açıkladı. Bu kişilerden 11’inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Valilik, 46 şahsın ise metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığın, bu kişilerden üçünün taburcu edildiğini 16 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirdi.

56 OPERASYON, 18 TUTUKLAMA

Valilik, kaçak içki satanlara yönelik 56 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı. Haklarında işlem yapılan 90 kişiden 18’inin tutuklandığı ifade edildi. Ayrıca 32 bin 978 adet dolu hâlde alkollü içki şişesi, 27 bin 619 litre alkollü içki ele geçirildi.

Bunun yanı sıra Antalya ve Sivas’ta beşer, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te dörder, Yalova ile Erzincan’da ikişer, Mersin, Aksaray, Amasya ve Ankara’da da birer kişi öldü. Bu kayıplara dün yenileri de eklendi. Zonguldak’ta yedi kişi, internetten sipariş ettikleri alkol ile içki üretti. Bu içkiden içen yedi kişi komaya girdi, Mehmet Başkan (47) vefat etti.

Muğla Köyceğiz’de de Turgut Tilki (59) canından oldu. Böylelikle toplam ölü sayısı 49’a yükseldi.

Valilikten sahte içki açıklaması İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiğin açıkladı.

Sahte içki 4 günde 26 kişinin hayatına mal oldu İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas, Erzincan, Yalova, Antalya, Mersin ve Aksaray'da sahte alkol yüzünden 26 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 22 kişi de hastanelik oldu.