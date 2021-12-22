Elazığ'da iki aile birbirine girdi, pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Merkeze bağlı Yeni Mahalle Işık Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile evlerinin önünde alacak verecek mevzusundan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.
ÇOLUK ÇOCUK YARALANDI
Kavgada, 1’i çocuk 2’si kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olayı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.
Kahvehanede kanlı çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de kahvehanede tartışmaya başlayan şahısların kavgasının şiddetlenmesi üzerine silahlar çekildi. Çatışmada 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sokak ortasında çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de iki grup sokak ortasında silahları çıkarıp çatışmaya başladı. Çatışma sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki aile çatıştı, yaralılar var
Elazığ’da iki aile arasında çatışma çıktı, olayda 1’i çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplamda 4 kişi hastanelik oldu.
Elazığ'da iki aile birbirine girdi, pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Merkeze bağlı Yeni Mahalle Işık Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile evlerinin önünde alacak verecek mevzusundan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.
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