Türkiye Gazetesi

Çekmeköy Şile otoyolunda seyir halindeki 34 AR 5673 plakalı Sefa Turhan yönetimindeki otomobil, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Sefa Turhan ve yolcular Cengiz Ökte, Mert İsmet Kaplan ağır şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde trafiği tek şerit kapatarak önlem alırken, yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

ÇARPAN OTOMOBİL KAÇTI

Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şöför baya darbe almıştı. Yardım ettik, şöför baya darbe almıştı. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti.” Dedi

“ÇEK KANKA GÜZEL ÇEK”

Ekipler tarafından müdahale edilen bir yaralanın ilginç diyaloğu ise dikkat çekti. Tedavi gören yaralı kendisini çekenlere tepki göstererek “Çek kanka güzel çek” dedi.

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