Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Pazartesi gecesinden itibaren etkili olan sağanak yağış Ergene Nehri’nin yatağından taşmasına sebep oldu. Nehir yatağından taşan sular tarım arazilerine yayılarak tarım arazilerinin tamamen suyla dolmasına sebep oldu.

DSİ’DEN TURUNCU ALARM

Suyun yayılımı hızla sürerek Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Ergene Nehri için turuncu alarm veren DSİ’nin verilerine göre pazartesi günü 7 metreküp/saniye hızla akan nehrin suyu, bu sabah itibariyle 240 metreküp/saniyeye ulaştı.

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış bekleniyor Meteorolojiden edinilen bilgiye göre denizlerde rüzgar Batı Karadeniz ve Ege’de kuvvetli olacak. Diğer kıyılarda ise rüzgarın orta kuvvet altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olurken Perşembe günü de yağışın dar bir alanda devam edecek.