Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hamileliğiniz döneminde gücüne güç katan saçlarınız büyük ihtimal kendisine hayran bıraktı. Ancak doğum sonrasında işler pek istediğiniz gibi gitmedi değil mi? Doğumun ardından yaşanan ani hormonal değişikler ilk olarak saçlarınızı vuruyor ve hızla dökülmesine yol açıyor. Kadınların en fazla şikâyetçi oldukları bu problemi çevrenizden de benzer cümlelerle duymuşsunuzdur. “Neredeyse kel kalacağım” yakınmalarına yol açan ve belirgin bir seyrelmeye sebep olan bu probleme karşı panik yapmanıza gerek yok. Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur. Yıkanma ile taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç telinin dökülmesinin de normal kabul edildiğini unutmayın.

TAHLİL YAPTIRIN

Hormonların değişmesi, aşırı alınan kilo, uykusuzluk ve stresin saç dökülmesini tetiklediğine dikkat çeken uzmanlar, doğum sonrası saç dökülmesinin yaklaşık 2 yıl kadar sürebileceğini söylüyor. Ayrıca uzmanlar, özellikle ilk altı ay içinde saçlardaki birikmiş dökülmenin normal karşılanması gerektiğini de vurguluyor. Ancak dökülme aşırı yoğunsa başka bir faktör var mı bunu da göz ardı etmemelisiniz. Demir eksikliğinizin saçlarınızın dökülmesine sebep olacağını unutmayın. Emzirmenin yanı sıra dengesiz beslenme gibi etkenlerle vücudunuzdaki azalan mineral ve vitaminler de saçlarınızın dökülmesine davetiye çıkaracaktır. Doğum sonrası detaylı bir kan tahlili yaptırmayı ihmal etmeyin ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Bu süreçte saçlarınıza minimum düzeyde kimyasal ürün ve ısı kullanmaya çalışın. Tahliller sonrasında kullanacağınız vitaminlerin yanında doğal yağlarla da saçlarınızın beslenip güçlenmesine yardımcı olun.

Koronavirüs saç döküyor Koronavirüse yakalananların yaşadığı sağlık sorunları arasında saç dökülmesinin de olduğunu söyleyen Dr. Serra Hande Öcal, bu durumun yaklaşık olarak 3-6 ay arasında sürdüğünü belirtti.

Çiğ yumurta saç döküyor Sürekli çiğ yumurta tüketmek H vitamini veya B7 vitamini diye de adlandırılan ve "güzellik vitamini" olarak da bilinen biotin yetersizliğine yol açıyor.