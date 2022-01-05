Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan, Aydınlı 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus G. Twitter hesabından bir veda mektubu paylaşarak hayatına son verdi.

Yunus G.'nin intihar edeceği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pazartesi günü intihar eden Yunus'un intihar nedeni emniyet güçleri tarafından araştırılıyor.

İntihar mektubunda yazanlar ise okuyanları derinden üzdü. 'Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi' yazarak intihar eden Yunus G.'nin paylaşımı milyonlarca kişiye ulaştı.

Yunus G.'nin paylaştığı mektup:

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