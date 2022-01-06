Türkiye Gazetesi

Reşit olmayan ehliyetsiz şoförün sonunu, trafik kazası getirdi. Tekirdağ'da 17 yaşındaki çocuk, arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Bir süre sonra araç hakimiyetini kaybeden talihsiz çocuk, otomobilin takla atması üzerine hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Çorlu-Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa E. yönetimindeki 59 ZA 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sefa E. ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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