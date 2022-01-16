Türkiye Gazetesi

'Böyle komşu düşman başına' dedirten olay Denizli'de meydana geldi. Pamukkale ilçesinde 258 ailenin yaşadığı 12 apartmanlı bir sitede, ortak kullanım alanlarının aydınlatılması için kurulan güneş enerjisi sisteminde bazı sorunlar ortaya çıktı. Site görevlileri tarafından yapılan kontrollerde bazı akülerin kabloları kesilerek götürüldüğü gören site yönetimi ihbarda bulundu.

TOPLAM DEĞERİ 172 BİN LİRA

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 farklı bloktan güneş paneli sistemine bağlı toplam 43 adet jel akünün çalındığı tespit edildi. Tanesi 4 bin TL olan akülerin toplamda 172 bin TL değerinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan geniş çaplı araştırmada ekipler, saatler süren güvenlik kamerası kaydı incelemelerinin ardından şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, "Kod Yan Komşu" adı verilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

HIRSIZ SİTE İÇERİSİNDEN ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden 19 yaşındaki Abdulkadir Ü.’nün site içerisinde ailesine ait ev olduğu ve ara sıra gelerek burada kaldığı öğrenildi. Şüphelilerin, site içerisindeki blokların giriş kapılarının şifrelerini tek tek not aldığı ve deneyerek içeri girdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki Orhan Ö.’nün 7 adet suç kaydı, 25 yaşındaki Yusufcan A.’nın 1 adet suç kaydı, 19 yaşındaki Abdülkadir Ü.’nün 14 adet suç kaydı çıktı.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında ise hırsızlık olaylarına karışan 24 yaşındaki Oktay T., yakalanırken, çaldığı malzemeler sahibine teslim edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, Oktay T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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