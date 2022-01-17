Osmaniye’de Yeşilyurt Mahallesinde tren hemzemin geçinde meydana gelen olayda Hatay’ın İskenderun ilçesinde Malatya’ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren hemzemin geçitten geçtiği sırada Gizem Yılmaz’a çarptı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki genç kız çarpmanın etkisiyle trenin altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gizem Yılmaz’ın cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.