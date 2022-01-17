Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuvvetli yağış sonrası toprak kayması yaşandı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında, Roma dönemi mezarına ait insan kemikleri bulundu.



İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, su deposu mevkiinde bulunan orman yolunda yağmur sularının etkisi toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma Dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı. Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı.

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