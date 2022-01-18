Türkiye Gazetesi

Malkara'da feci bir kaza yaşandı, 15 kişi yaralandı. Oğuzhan Pamuk'un kullandığı 59 LJ 829 plakalı otomobil, Çınarlıdere Mahallesi girişinde, tekstil fabrikasına işçi taşıyan İbrahim Çalık idaresindeki 59 J 7051 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs şoförü Çalık, servisteki Nevin Karabaş, İdris Güngör, Emine Karaca, Elif Demir, Yaşariye Şirin, Bircan Demirci, Fatmanur Kaçar, Yeşim Karaca, Şükrü Selçuk Öztaş, Nuray Arıcı, Fatma Aydoğdu ile sürücü Pamuk, otomobildeki Kemal Özer ve Hüseyin Kokaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malkara ve Keşan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Acı kaza: Simitçiyi otomobil ezdi Denizli'de kar sebebiyle yoldan çıkan otomobil, kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarptı. Feci kazada simitçi öldü, bir kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza! Tıra çarpan arabadaki 2 kişi öldü Tekirdağ'da meydana gelen kazada bir otomobil önünde seyir halinde bulunan tıra çarptı, feci kazada 2 kişi canından oldu.